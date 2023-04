Pd: Picierno, ‘leggo veti sul mio nome ma non mi interessa, fiducia in Schlein’

Aprile 7, 2023

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Io allo stato attuale svolgo con orgoglio il ruolo di Vicepresidente del Parlamento Europeo. Mi era stato chiesto di tornare in Italia per le politiche, ma ho preferito proseguire in Europa”. Lo ha detto Pina Picierno a ‘Agorà’, su Raitre.

“Poi ho contributo al percorso congressuale, scegliendo la proposta più vicina alle mie corde. Leggo sui giornali di possibili veti sul mio nome, ma sono dinamiche che non mi interessano. Nutro molta fiducia nella capacità della nuova segreteria Elly Schlein di comporre una segreteria plurale, che rappresenti il Pd come la casa dei riformisti italiani”, ha aggiunto la vice presidente del Parlamento Ue.