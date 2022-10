Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Se c’è una presenza femminile e deludente è colpa nostra. Siamo l’unico partito che ha una conferenza delle donne, evidentemente non basta più. Ma le donne sono protagoniste dei cambiamenti in tutto il mondo. La funzione dei progressisti in Italia e nel mondo è quella di unire in una prospettiva comune verso un cambiamento necessario in Italia e nel mondo”. Così la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno, in Direzione.