Pd: Picierno, ‘siamo un partito plurale che ha scelto una chiara linea politica’

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Avere una linea politica chiara e netta può appartenere a tutti i partiti, grandi o piccoli. Ma non c’è partito grande, capace di affrontare il tempo, che non sia segnato e attraversato dal pluralismo. Solo cinque anni fa la Lega raccolse più del 30%. Oggi Fratelli d’Italia sembra su quella quota. Ma sono i partiti di Salvini e di Meloni. A leadership stagionali, corrispondono partiti stagionali. Io credo che siamo qui oggi per questo. Siamo un partito plurale, che ha scelto una chiara linea politica perché ha rinnovato il suo senso di apertura. Siamo una comunità che ha scelto di mettersi a disposizione di una comunità più larga, quella del Paese. Fin dalla sua nascita. E che rinnova questo patto quotidianamente. Lo facciamo anche oggi, anche da Cesena, con lealtà ma con determinazione, come sappiamo fare noi”. Lo ha detto Pina Picierno, eurodeputata del Partito democratico e vicepresidente del Parlamento europeo, intervenendo a ‘Energia popolare’ a Cesena.