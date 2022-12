Pd: presidente comm. Garanzia, ‘sospensione tutela partito, Cozzolino può chiarire’**

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Viste le ultime notizie abbiamo approvato una delibera a tutela del Pd e, anche, per dare a Cozzolino la possibilità di chiarire. Per questo la decisione, in via cautelativa, della sospensione fino a chiusura dell’indagine”. Lo spiega la presidente della commissione Garanzia del Pd Silvia Velo, all’Adnkronos, a proposito della riunione convocata dal segretario Enrico Letta dopo gli ultimi sviluppi del Qatargate.

“La Commissione, ai sensi del nostro regolamento, ha agito in attuazione dello Statuto e del Codice etico. Riteniamo di aver applicato, nei margini di discrezionalità, le nostre regole -sottolinea Velo-. Letta ci ha convocato e chiesto di fare una valutazione e poi ha lasciato le deliberazioni alla Commissione, un organismo con funzioni di garanzia e di verifica del rispetto dello Statuto”.