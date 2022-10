Ottobre 6, 2022

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Si è applaudito in modo direi automatico alla relazione poco realistica del segretario. Però quando Monica Cirinnà dice cose realistiche e condivisibili, la platea è scarsamente reattiva. Anche per applaudire ci vuole coraggio di questi tempi…”. Lo scrive in un tweet la deputata dem Patrizia Prestipino, a direzione nazionale del Pd in corso.