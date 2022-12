Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic (Adnkronos) – “Franceschini dice che generazione sua e di @sbonaccini deve passare mano alla Schlein. Peccato se ne sia ricordato essendo parlamentare per la 7^ volta e aver fatto il ministro 5 volte in 5 governi diversi. La politica per lui, più che pensiero, è ormai un affare di famiglia!”. Lo scrive su Twitter l’ex parlamentare dem Patrizia Prestipino.