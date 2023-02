Pd: primi dati dai Circoli, è sfida Bonaccini-Schlein

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb (Adnkronos) – Cominciano a circolare, anche sui social, i primi dati dei Congressi nei circoli Pd, al via ieri e in corso fino al 12 con l’eccezione di Lazio e Lombardia che hanno tempo fino al 19 per votare. Da questa fase verranno fuori i due nomi che si contenderanno le leadership dem alle primarie aperte del 26.

Secondo alcuni dati pubblicati da ‘Sondaggi Bidimedia’, relativi a una 40ina di circoli tra Emilia R., Veneto, Piemonte, Toscana, Fvg e Liguria la Sclein è al 45,3%, Bonaccini al 44,1%, Cuperlo all’8,5% e De Micheli al 2,1%. In un altro dato relativo a oltre 30 circoli (tra Toscana, Emilia Romagna, Veneto, FVG, Liguria e Piemonte) e su oltre mille votanti Bonaccini ha il 45,5%, Schlein il 44,5%, Cuperlo l’8%, De Micheli il 2%.

A Genova, nel Circolo centro storico ci sono Schlein (51), poi Bonaccini (22), Cuperlo (1) e De Micheli (0). Secondo quanto riporta su Twitter l’ex europarlamentare dem Daniele Viotti a Torino Circolo 7 Schlein a 63, Bonaccini 49, De Micheli 1 e Cuperlo 12. Al Circolo di Orbassano (To), Schlein al 58,8%, Bonaccini al 21,6%, Cuperlo al 19,6% e De Micheli 0.

(Adnkronos) – Sempre sull’account Bidimedia vengono pubblicati, tra gli altri, i dati del Circolo Cervia Centro (Bonaccini 44, Schlein 4, Cuperlo 5, De Micheli 0); di Cascina, Pisa (Schlein 41, Bonaccini 9, Cuperlo 6, De Micheli 1); di Siena (Schlein 121, Bonaccini 99, Cuperlo 18, De Micheli 4); di Cervignano del Friuli (Schlein 10, Bonaccini 3, Cuperlo 0, De Micheli 0); di Gorizia (Schlein 23, Bonaccini 15, Cuperlo 14, De Micheli 8).