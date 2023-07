Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Il Pd non è esente da colpe, ma penso che sia l’unico partito che per la sua storia, per i legami interni e per i rapporti che mantiene con tante parti significative della società sia capace di indicare i progetti e i percorsi necessari perchè la democrazia torni a essere operante. Non possiamo continuare a essere un partito rassegnato in un Paese rassegnato”. Lo ha detto Romano Prodi alla convention di Energia popolare.