Pd: Prodi, ‘ripensare obiettivi e coinvolgere persone, alleanze vengono dopo’

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “La scintilla l’ha accesa lei, mica io… non sono un attizzatore di fuochi. Io in questa vicenda ho dovuto e voluto essere neutrale perchè il problema per tutti, chiunque avesse vinto, è ricostruire un partito in fase di demoralizzazione totale”. Così Romano Prodi a Forrest su Radio1.

“Ora bisogna aiutare Schlein. Da parte mia al massimo posso fare riflessioni e consigli. Il partito non è che deve essere rimesso a posto dal punto di vista organizzativo ma si deve ripensare quali obiettivi vuoi e soprattuto chiederli alla gente”.

“Il mio sogno è che ogni settimana si parli in rete con migliaia di persone dei temi di cui parliamo a tavola tutti i giorni e poi la segretaria il sabato va in una città e fa il riassunto di quello che si è detto. Dopo 15 giorni ci sono 500mila persone, 1 milione che hanno detto qualcosa. Da questo si impara, le alleanze vengono dopo”.