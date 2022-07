Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “E’ iniziato un processo con la scissione Di Maio-Cointe che non si ferma qui. Bisogna approfittare di queste settimane estive per discutere di programmi e punti perchè si sta rimescolando tutto. Non c’è più il campo largo, c’è un campo senza recinti che va ridisegnato di nuovo, questa è la differenza con 10 giorni fa”. Così Romano Prodi a Metropolis su Repubblica.it.