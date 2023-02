Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “Avevano previsto il secondo posto di Moratti in Lombardia, ora ci riprovano con le primarie del Pd. I sondaggi di Winpoll sono una garanzia: azzeccano sempre la previsione sbagliata”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia Quartapelle, a proposito delle ultime rilevazioni che danno in testa Elly Schlein per le primarie Pd.