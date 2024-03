Pd: Rando, ‘con Mori per unire donne contro politiche regressive Governo’

Marzo 9, 2024

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “In bocca al lupo per il lavoro che inizia oggi Roberta Mori, eletta all’unanimità portavoce nazionale della Conferenza delle donne democratiche. Un incarico di cruciale importanza per essere protagonisti come Partito democratico nelle politiche di genere, contro il divario occupazionale e salariale e per il contrasto delle violenza contro le donne. Una bellissima sfida collettiva per unire le donne contro le politiche regressive del Governo Meloni”. Lo afferma la senatrice Pd Enza Rando, responsabile Legalità, trasparenza e lotta alle mafie della segreteria nazionale del Partito democratico.