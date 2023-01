Pd: Renzi, ‘con no a JobsAc t e sì a Giarrusso ormai partito ex riformista’

Gennaio 31, 2023

Roma, 31 gen (Adnkronos) – “Il Pd del mio amico Bonaccini, ad esempio, ha deciso nello stesso giorno di attaccare il JobsAct (che ha prodotto più di un milione di posti di lavoro, di cui la metà a tempo indeterminato e ha dato garanzie a chi garanzie non aveva, introducendo ad esempio il divieto delle dimissioni in bianco) per accogliere nel suo seno l’ex grillino Giarrusso: contenti loro, contenti tutti. Facendosi dettare la linea dall’ex grillino, il PD diventa ufficialmente ex riformista”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.