Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Elly Schlein ha vinto le primarie con una piattaforma che non condivido, sennò starei nel Pd. Se ci torno? Non ci penso neppure”. Così Matteo Renzi a Zapping su Rai Radio 1. “Schlein l’abbiamo candidata noi nel 2014 in un Pd che era davvero plurale. Schlein ha una linea politica precisa e vedremo quanto sarà ecumenica per tenere unito il Pd perdendo freschezza, ma per me va bene perché rende il Pd un’altra cosa e infatti non c’è più polemica tra noi e il Pd”.