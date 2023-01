Pd: Renzi, ‘Cuperlo unico antirenziano coerente, gli altri hanno avuto durante mia stagione’

Gennaio 16, 2023

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Nel Pd “fanno tutti una gran fatica a trovare un collante che vada oltre l’antirenzismo, così come prima della mia segreteria non riuscivano a trovare una identità che non fosse l’anti-berlusconismo. Tra i candidati l’unico che veramente può rivendicare coerenza contro di me è Cuperlo. Gianni è rimasto al congresso di dieci anni fa ma almeno è a suo modo coerente. Gli altri hanno tutti avuto dalla stagione renziana molto più di quanto fingano di ricordare oggi, ma danno sempre la colpa a me di tutto. Ce ne faremo una ragione”. Lo afferma Matteo Renzi, in un’intervista a ‘La Stampa’.