Pd: Renzi, ‘imbarazzante tarantella sulle elezioni territoriali’

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar (Adnkronos) – “Imbarazzante tarantella del Pd sulle elezioni territoriali”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Ma anche in Basilicata il PD non fa una gran figura. Al quinto candidato bruciato forse qualcuno potrebbe ricordare al Nazareno che un tempo si sceglievano le primarie aperte, non il primario di oculistica individuato da quattro persone chiuse in una stanza -scrive il leader di IV-. Ho letto polemiche perché Italia Viva in Basilicata sostiene Vito Bardi. Non vedo perché stupirsi: Bardi è un uomo delle Istituzioni molto serio. Noi stiamo con Bonaccini o De Luca in un’alleanza di centrosinistra, possiamo ben sostenere un sindaco riformista come Bucci a Genova o un amministratore come Vito Bardi a Potenza. Alle Europee invece andiamo avanti sulla nostra strada lontani dai sovranisti di destra e dai populisti di sinistra”.