Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Oggi Nardella ha reso un grande servizio all’unità del Pd. Quando è arrivata Schlein l’ha portata per via per evitare che incrociasse De Luca che oggi qui ha fatto un intervento significativo…”. Così Matteo Renzi alla festa del Foglio dove, poco prima di Elly Schlein, è intervenuto Vicenzo De Luca con parole dure sui dem.