Luglio 18, 2022

Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Sarà impossibile per il Pd tornare con Conte. Tutti quelli che dicevano punto di riferimento dei progressisti non dico che dovrebbero chiedermi scusa ma se mi dicono grazie forse non fanno male”. Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa estera.