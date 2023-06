Pd: Renzi, ‘Schlein perde anche le condominiali, l’alternativa è solo riformista’

Giugno 2, 2023

Roma, 2 giu (Adnkronos) – “Schlein funziona per vincere le primarie, ma – come sempre – chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poi perde tutte le elezioni, anche quelle condominiali. L’alternativa a Meloni o sarà riformista o non sarà”. Lo dice Matteo Renzi al ‘Giornale’.

“Il petardo Schlein ha fatto recuperare qualche tessera in sezione e qualche copia in edicola. Ma alla fine fare politica richiede talento e coraggio delle scelte: l’armocromista non ti salva se non hai un progetto per il Paese”, prosegue il leader di Iv aggiungendo: “Far saltare oggi la Schlein significa far saltare il Pd. È anche vero che mantenere la Schlein significa lasciare i riformisti a fare testimonianza in un partito dove non toccano palla. Qualche giorno fa Varoufakis ha spiegato la vera strategia della Schlein. Temo che l’epilogo possa essere quello greco: l’irrilevanza della sinistra. Guardi cosa è successo ieri all’Europarlamento, col Pd spaccato in tre sull’Ucraina: se sulla politica estera hai tre linee, significa che non sei più un partito. E nei prossimi mesi diventerà più chiaro”.