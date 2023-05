Pd: Renzi, ‘Schlein? Se fa quello che ha promesso perde mezzo gruppo’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Elly Schlein ha vinto le primarie del Pd, merita tutto il nostro rispetto. Ma ha un problema: se fa la linea con la quale ha vinto le primarie a mio giudizio perde pezzi”. Lo ha detto Matteo Renzi.

“Se fa quello che ha detto durante le primarie perde pezzi. Se non lo fa va in difficoltà a sinistra, perde il consenso dei suoi. Se resta in mezzo, fa arrabbiare sia gli uni che gli altri”, ha spiegato il leader di Iv.

Schlein “ha detto delle cose che, se mantiene, secondo me perde mezzo gruppo. E’ chiaro che siamo interessati: io spero lo faccia perché più radicalizza, più tiene in scacco i 5 stelle e la sinistra radicale e più lascia uno spazio a noi, ai riformisti”, ha sottolineato Renzi.