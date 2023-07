Pd: Ricci, ‘congresso non ha risolto problemi, europee elezione spartiacque’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “E’ importante essere qui a Cesena per due motivi perchè il congresso non è bastato a risolvere i problemi del Pd e perchè le europee del ’24 sono un’elezione spartiacque per l’Italia e per il Pd”. Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, all’iniziativa di Energia Popolare a Cesena.

“Non è stato sufficiente il congresso perchè ancora bisogno di definire meglio il nostro profilo, la nostra organizzazione territoriale, abbiamo molto da lavorare su noi stessi”. E quindi le europee che “per Meloni saranno una sorta di mid term e lì si peserà il consenso e la sua capacità di andare avanti. E poi ci saranno anche le elezioni amministrative e regionali con 4500 comuni al voto”.