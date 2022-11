Pd: Ricci, ‘dove sono le idee? Partiamo da 10 punti come contributo al congresso’

Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov (Adnkronos) – “Dieci idee per il nuovo Pd. Sono i primi spunti programmatici di questa fase congressuale. Deve essere costituente ma parliamo solo di nomi. Dove sono le idee? Le nostre sono queste e le mettiamo a disposizione per aprire una discussione nel Partito democratico”. Lo dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Pd, annunciando una conferenza stampa per sabato mattina, alle 11, a Roma, nel circolo del Partito democratico di San Giovanni.

“Stiamo facendo da settimane – dice Ricci -, con l’iniziativa Pane e politica e con altri incontri, un viaggio nella provincia italiana. Vado a cena nelle case delle persone, ci confrontiamo senza rete, mandando tutto in diretta sui social. Sono stato in Sicilia, in Basilicata, in Veneto, in Lombardia. E il giro continuerà in ogni angolo del Paese. Ascolto, soprattutto. Annoto, prendo appunti, riparto ogni volta con un taccuino pieno di spunti. Le persone sanno cosa vogliono per il loro Paese”.

“Queste dieci idee sono anche il frutto del cammino tra gli italiani. Noi siamo in campo per un nuovo Pd e dobbiamo accendere interesse e passioni intorno a delle idee. Bisogna definire la nostra identità, il nostro profilo politico. E noi partiamo da questi 10 punti programmatici, il primo contributo di questo congresso”, aggiunge Ricci.