Pd: Ricci, ‘farei primarie il 22 gennario e costituente l’anno prossimo’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Le primarie Pd le farei entro la fine di gennaio, o il 22 o il 29, e propongo di fare la costituente l’anno prossimo, quando ci sarà il nuovo segretario. O fai la Costituente o fai le primarie, facendole entrambe si rischia di far diventare tutto un bel guazzabuglio…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Fino a pochi giorni fa lei sembrava dovesse essere tra i candidati alla segreteria del Pd… “Ad un certo punto mi sono reso conto che ero terzo, dietro a Bonaccini e Schlein e davanti alla De Micheli. Avevo capito che ormai le scelte erano state fatte e dunque ho deciso di mettere le mie idee a disposizione di Bonaccini, con il quale siamo cresciuti politicamente insieme e che per me rappresenta una candidatura plurale. Io cercherò di fare la sua ala sinistra – ha proseguito Ricci a Rai Radio1 – come Leao nel Milan, mi piacerebbe esser forte e veloce come lui”. Anche Gianni Cuperlo sembra voglia scendere in campo. “Penso che le due candidature ormai siano queste, credo non ci sia ulteriore spazio”.