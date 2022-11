Novembre 23, 2022

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Oggi con Dario Nardella un bel confronto sulle idee in comune per il nuovo Partito Democratico. La forza dei sindaci è fondamentale per una vera rinascita”. È il commento del coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci, dopo l’incontro con il sindaco di Firenze durante l’assemblea nazionale di Anci a Bergamo.