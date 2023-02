Pd: Ricci, ‘importantissimo votare a primarie, domenica finalmente si riparte’

Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Importantissimo andare in tanti a votare, dopo mesi di un congresso eccessivamente lungo, domenica finalmente si riparte. Abbiamo una strada in salita, un lavoro duro da fare, chi vuole essere protagonista di questa ripartenza domenica deve venire a votare. Quanti più voti prenderà Stefano Bonaccini, candidato più solido, dinamico, per gestire questa ricostruzione, più saremo forti il giorno dopo. Si parte da domenica, ed è vietato mancare per chi crede in un cambiamento vero”. Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, a Tgcom 24.

“Stefano Bonaccini ha fatto del lavoro, della lotta al precariato, del salario minimo le bandiere della sua campagna. La piattaforma è nettamente progressista, può tenere unito il Pd e parlare al paese, sta dalla parte di chi soffre, i più deboli, del lavoro e di chi rischia per creare lavoro, e dei giovani che vogliono salvare il pianeta. Domenica si sceglie chi guida. Un conto è la capacità di allargare, un conto è guidare. Bonaccini ha le carte per guidare”.