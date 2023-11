Pd: Ricci, ‘Pane e Politica’, viaggio nella provincia per immaginare futuro sinistra’

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Mercoledì 15 novembre, alle 17.30, se siete a Roma, vi aspetto al Tempio di Adriano per raccontarvi ‘Pane e Politica’. Insieme a me ci saranno Lucia Annunziata, Simona Bonafè, Claudio Mancini, Marco Lillo e Veronica Gentili”. Così, in un post sui social, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, nell’annunciare la presentazione romana del suo nuovo volume.

“Parleremo – ha spiegato Ricci – del mio viaggio nella provincia italiana, a cena a casa delle famiglie, per confrontarci sulle ragioni della sconfitta della sinistra e immaginare insieme i progetti dai quali ripartire”. “’Pane e Politica’, edito da Paper First, lo trovate già in libreria, io vi aspetto in piazza di Pietra”, ha concluso Ricci.