Pd: Ricci, ‘rigenerazione parte dai sindaci, adesso tocca a noi’

Gennaio 28, 2023

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Il 70% dei sindaci italiani viene da coalizioni riformiste e progressiste, sindaci che hanno vinto nonostante tutto e in ogni circostanza. Hanno rappresentato quella sinistra di prossimità e popolare, capace di parlare a tutti, alle periferie, ai luoghi e alle persone che sul livello nazionale non riuscivamo a contattare”. Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, intervenendo dal palco della convention programmatica “Energia popolare per il Pd e per l’Italia”, in corso al Talent Garden di Milano.

“Abbiamo ricevuto in questi anni tante pacche sulle spalle. Ma poi ci dicevano: state lì, che alla politica nazionale ci pensiamo noi. No, questa volta alla politica nazionale ci pensiamo anche noi. Questa è la prima intuizione che Bonaccini ha avuto: se il Pd si vuole rigenerare non può fare a meno di questa energia”.