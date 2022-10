Pd: Ricci, ‘tour per l’Italia, sinistra riparta da politica prossimità’

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “La sinistra deve ripartire dalla politica di prossimità, quella della porta accanto, dall’ascolto. Io sarò in prima linea per dare il mio contributo”. Parole che Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro, traduce subito in fatti, lanciando un ‘format’ che nelle prossime settimane lo vedrà girare l’Italia, da nord a sud. “Entrerò nelle case degli italiani per un confronto diretto con i cittadini per parlare dei problemi e ascoltare le loro esigenze, le sofferenze sociali ma anche le speranze, le possibilità”, annuncia.

Un’innovazione nel modo di fare politica già sperimentato, con successo, a livello locale. Matteo Ricci replicherà l’esperienza di “sindaco in famiglia”, il format della “buona politica” lanciato qualche anno fa a Pesaro, che ha visto il primo cittadino ospite a cena dalle famiglie per discutere dei problemi del territorio. “Partirò la prossima settimana dalla Basilicata, da Matera simbolo del riscatto sociale. Poi proseguirò con il Veneto e Umbria”, queste le prime tappe del tour che verrà trasmesso in diretta Facebook nella pagina di Ricci.

Un tour nelle case, che darà la possibilità a tutti di interagire tramite la pagina social di Matteo Ricci. “Chi vorrà potrà intervenire e fare domande in diretta, durante la cena interagirò con loro. La buona politica è quella che prima di tutto incontra i cittadini, faccia a faccia e ascolta i loro problemi veri e quotidiani. Poi trova la soluzione, dentro un orizzonte di valori, quelli della sinistra. In questo tour voglio incontrare e confrontarmi con quante più persone possibili, proprio come ho fatto in questi anni a Pesaro da sindaco”. Poi ha concluso: “Questa volta ci penseremo anche noi sindaci alla politica nazionale. Il 70% dei Comuni sono governati da sindaci progressisti e riformisti, la prossimità di sinistra che ha vinto e convinto”.