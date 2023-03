Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Nasce il nuovo PD, uniti. Forza Elly Schlein per il nuovo corso, grazie Stefano Bonaccini per la responsabilità. Ci sarà bisogno anche dell’energia dei sindaci. Darò come sempre il mio contributo come membro della direzione nazionale, eletto di diritto come presidente ALI e come coordinatore dei sindaci del Pd”. Lo dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, a margine dell’assemblea nazionale del Partito democratico in corso a Roma.