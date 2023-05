Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – A proposito delle fuoriuscite dal Pd, dispiace “il fatto che siamo sempre interpretati dagli altri come un supermercato dove andare ad acquistare qualcosa. In realtà non è così”. Lo ha affermato il deputato Dem Toni Ricciardi, intervenendo alla trasmissione ‘Agorà’ su Raitre, condotta da Monica Giandotti.