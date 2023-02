Pd: Ricerca Spin Factor-Adnkronos,Bonaccini più citato in social, Meloni precede Letta

Febbraio 18, 2023

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Dall’analisi semantica sulle discussioni social relative alle primarie Pd emerge che il più citato è sempre Stefano Bonaccini (13,54%), seguito da Elly Schlein (6,80%). È interessante notare che nella classifica compare il premier, Giorgia Meloni (3,69%), davanti al segretario dimissionario del Pd Enrico Letta (3,37%). È quanto emerge dalla ricerca realizzata da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica politica e istituzionale, tramite Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana, in esclusiva per Adnkronos. La ricerca è stata condotta prendendo in considerazioni le conversazioni social avvenute nella settimana dal 10 al 16 febbraio.