Pd: riunione su sicurezza con sindaci e Schlein, ‘modello alternativo a propaganda destra’

6 Febbraio 2025

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Si è tenuta oggi una riunione su come sostenere le comunità locali in tema di sicurezza urbana e prevenzione sociale che ha visto insieme il Partito Democratico e i sindaci e le sindache delle città amministrate dal centrosinistra, presente anche la segretaria Elly Schlein”. Si legge in una nota del Pd.

“È stato un momento di confronto costruttivo, al quale altri ne seguiranno, con l’obiettivo di elaborare politiche concrete e scambiare buone pratiche per sostenere i sindaci e le comunità locali di fronte alla richiesta di prevenzione del disagio, protezione sociale e sicurezza urbana. Mentre sulla sicurezza la destra continua a fare solo propaganda scaricando le responsabilità sugli enti locali e senza aumentare gli organici delle forze di polizia né migliorare le loro condizioni di lavoro rinnovando i contratti, dobbiamo impegnarci sempre di più a costruire una politica integrata che parli di conoscenza e controllo del territorio, rafforzamento dei presidi di sicurezza, sociali, educativi, di cultura, accanto a politiche abitative, politiche di inclusione e integrazione, di partecipazione, di rigenerazione urbana, e di contrasto alla criminalità”.

“È solo infatti dell’integrazione di tutte queste componenti e da una collaborazione tra enti locali e autorità preposte all’ordine pubblico che può passare una risposta davvero efficace per garantire alle cittadine e ai cittadini protezione sociale, legalità e sicurezza. Alla riunione hanno preso parte tra gli altri la coordinatrice della segreteria nazionale del Pd Marta Bonafoni, il responsabile sicurezza Matteo Mauri, il coordinatore dei sindaci Stefano Lo Russo, numerosi parlamentari, i sindaci delle Città metropolitane di Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, oltreché numerosi sindaci delle città capoluogo di provincia”.