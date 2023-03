Pd: Roggiani, ‘ci davano per spacciati ma siamo partito vivo grazie a nostra comunità’

Marzo 12, 2023

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Erano in tanti a dare il nostro partito per spacciato, invece oggi siamo qui proprio grazie alla forza della nostra comunità. Siamo un partito vivo che grazie alla generosità di iscritti e volontari di tutte le età ha reso possibile primarie partecipate per scegliere la guida del Pd e per ridarci fiducia, portando nel loro voto le battaglie, i diritti negati, paure, sogni, aspettative. Ora sta a noi”. Lo ha dichiarato Silvia Roggiani, presidente della Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico, intervenendo all’Assemblea nazionale.