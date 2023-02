Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Questa settimana si concludono le convenzioni nei Circoli tranne che nel Lazio e in Lombardia, dove c’è tempo fino al 19. Andranno a votare moltissime persone, il week end è il momento in cui si concentrano le assemblee nei Circoli, un momento molto bello e positivo per un confronto sulla visione dell’Italia e sul partito”. Lo ha detto Silvia Roggiani, deputata e presidente della Commissione congresso del Pd, a radio Immagina.