Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Schlein era iscritta al Pd, poi ha deciso che non ne condivideva più il percorso. Poi, però, oltre ad aver fatto campagna per Bonaccini, è stata candidata da Letta nelle nostre liste. Credo ci fosse un percorso di avvicinamento al Pd che non si è improvvisato ma che abbiamo visto tutti anche durante la campagna per le politiche”. Lo ha detto la deputata Pd e presidente della Commissione congresso Silvia Roggiani a radio Immagina.