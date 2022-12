Pd: Ronzulli (FI), ‘tra Armata Brancaleone e Parenti serpenti, divora segretari’

Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic (Adnkronos) – “Se dovessimo paragonare la situazione nel Pd ad un film, sarei indecisa tra: ‘Cronaca di una morte (politica) annunciata’, ‘L’armata Brancaleone’ e ‘Parenti serpenti’. Non so se augurare a qualcuno di diventare segretario del Pd, visto che è un partito che divora i propri vertici, un partito che mangia se stesso ”. Così al Tg4 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

“Ogni volta che il Pd cade, cerca di rinascere dalle sue ceneri come l’araba fenice, senza riuscirci. Anche perché per molti anni, pur senza aver mai vinto le elezioni, la sinistra riusciva a trovare il proprio collante nelle poltrone, ora che non ha questa possibilità e deve tornare a parlare di contenuti fa moltissima fatica”, ha concluso.