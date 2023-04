Pd: rumors su uscita Chinnici da gruppo Ue verso Fi**

Aprile 26, 2023

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Giravano delle voci, ma non ne sappiamo nulla”. Così un europarlamentare Pd commenta all’Adnkronos le indiscrezioni sulla possibile uscita dal gruppo dem in Europa di Caterina Chinnici, che potrebbe lasciare per aderire a Forza Italia.

La diretta interessata contattata al telefono, non ha risposto. Ma dai suoi colleghi arrivano conferme sui rumors attorno all’eurodeputata, tentata di dire addio al Pd in direzione Forza Italia. Dal versante azzurro viene confermato un “abboccamento” ma allo stato non sarebbe stata presa alcuna decisione sul trasloco dell’europarlamentare siciliana, figlia di Rocco Chinnici, magistrato ucciso dalla mafia.