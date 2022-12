Pd: sabato manifestazione a S. Apostoli, con Letta i candidati D’Amato e Majorino

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Si svolgerà sabato 17 dicembre a partire dalle 15, in Piazza SS Apostoli a Roma, la manifestazione per l’Italia organizzata dal Pd contro la manovra del Governo, per difendere sanità pubblica e politiche sociali”. Si legge in una nota del Pd.

“Insieme a cittadini, volontari e dirigenti parteciperanno fra gli altri il segretario del Pd Enrico Letta, Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra alle Regionali del Lazio e Pierfrancesco Majorino, europarlamentare e candidato alle Regionale della Lombardia. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Partito Democratico”.