Pd: Sarracino, ‘riforma del partito a partire da Conferenza organizzazione’

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Il voto ci fa capire che vanno sperimentate nuove forme di organizzazione del partito. E lo dico anche perché in alcuni territori si ragiona come se fossimo fermi a due anni fa. Il cambiamento che abbiamo realizzato a livello nazionale deve vivere e camminare ovunque e per questo credo che sia giunto il tempo di una vera riforma del partito, e che per farlo occorra partire da una conferenza organizzativa”. Lo ha detto il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino nel suo intervento alla Direzione del Pd.