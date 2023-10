Pd: Sarracino, ‘sostegno a Schlein su unità opposizioni e costruzione alternativa’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Noi oggi abbiamo raggiunto il giusto equilibrio tra due battaglie che sono prioritarie per il Pd, quella per un Paese con più diritti civili e quella contro le disuguaglianze economiche e sociali”. Lo ha detto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino intervenendo nella direzione nazionale in corso al Nazareno.

“Sul salario minimo noi stiamo affrontando una battaglia politica che segna la nuova identità politica del partito. Ma attenzione, non è solo il Cnel a bocciare il salario minimo. È la destra che è contraria. Loro provano a nascondersi dietro un pretesto di carattere tecnico, e noi dobbiamo dirlo, perché parliamo di un tema che riguarda oltre tre milioni di italiani. Persone che dovremo coinvolgere anche nell’opposizione che stiamo conducendo, a partire dalla manifestazione dell’11 novembre. Quella dovrà essere la piazza dell’alternativa, e l’alternativa si costruisce anche con degli alleati”.

“Alcune volte mi meraviglio quando qualcuno si stupisce della diversità di alcune posizioni dei 5 stelle o di Azione rispetto alle nostre. Beh, se la pensassimo allo stesso modo su tutto, noi staremmo nello stesso partito. Noi abbiamo una destra al governo che al termine della scorsa legislatura aveva partiti in maggioranza e altri all’opposizione. Questo non gli ha impedito di allearsi e vincere le elezioni. Allora, noi tutti, dobbiamo sostenere con forza lo sforzo unitario che sta compiendo la segretaria rispetto all’unità delle forze d’opposizione. Non è uno sforzo semplice, richiede molta pazienza, ma è un tentativo che anche in vista delle prossime regionali e amministrative, dobbiamo compiere fino in fondo”.