Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Il 30 giugno ci sarà una grande manifestazione sulla casa che sta organizzando Majorino e alla presenza dei sindaci per presentare le nostre idee” e per far partire una “campagna di ascolto e tirare le fila a settembre” per elaborare un nuovo piano casa. Così Elly Schlein in Direzione.