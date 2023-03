Marzo 27, 2023

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo visto cambiare il clima intorno al Pd in queste settimane, nelle piazze e nell’opinione generale, viviamo una fase positiva testimoniata dalle 16000 tessere che sono arrivate in pochissimo tempo. Vorrei che tutti insieme consolidassimo questo momento per rafforzare il Pd”. Così la segretaria Pd Elly Schlein alla riunione congiunta dei parlamentari dem.