Pd: Schlein a opposizioni, ‘non stiamo a fregarci tra di noi’

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar (Adnkronos) – “Bisogna indicare terreni condivisi o è gioco facile per tutti”. Lo ha detto Elly Schlein a Carlo Calenda, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni al congresso della Cgil.

“Carlo, che cercassi di rubare voti a destra ce ne eravamo accorti”, ha detto la segretaria del Pd rivolgendosi al leader di Azione per poi aggiungere: “Non stiamo qui a fregarci tra di noi ma a interrogarci su dove si è spezzato il filo con il 60% che non è andato a votare, che non ha votato destra ma non vede una opposizione. Vorremo provare a costruire questa alternativa”.