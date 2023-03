Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar (Adnkronos) – “Diamoci un appuntamento fuori, lontano dalle telecamere, nelle piazze, continuiamo così, possiamo insieme fare ragionamenti di contenuto e sul merito, facciamolo così, in una stanza, preferisco non usciamo fino a notte e troviamo qualcosa da fare insieme piuttosto che far vincere quegli altri”. Lo ha detto Elly Schlein a Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni al congresso della Cgil.