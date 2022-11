Novembre 11, 2022

Roma, 11 nov (Adnkronos) – “Mi intessa aderire” alla fase costituente del congresso Pd “per portare un contributo di proposte, non da sola ma con altri, dentro e fuori il Pd. Servono processi collettivi, plurali. Le traiettorie personali non possono cambiare le cose, partecipiamo”. Lo ha detto Elly Schlein, in una diretta Instagram.