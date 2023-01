Pd: Schlein, ‘al governo destra reazionaria, rischio arretramento su diritti donne’

Gennaio 24, 2023

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Oggi alla Camera c’è stata un’esitazione forte da parte del governo. A un odg che chiedeva di non modificare la legge 194, è stato dato un parere negativo e poi, grazie a diversi interventi, si sono resi conti di quello che stavano per fare e hanno dato parere positivo. E questo per dire che c’è un rischio. Siamo davanti a un governo di destra reazionario che segna un arretramento profondo sui diritti delle donne”. Così Elly Schlein in un intervento alla conferenza delle donne Pd con gli altri candidati alla segreteria dem.

“Abbiamo una premier donna che non aiuta le altre donne, anzi le ha colpite” su Opzione donna “nella sua prima manovra”.