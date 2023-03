Pd: Schlein alla Camera per riunione congiunta gruppi

Marzo 27, 2023

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Elly Schlein è da poco arrivata al gruppo Pd a Montecitorio dove sta per iniziare la riunione congiunta dei parlamentari, molti in presenza e altri collegati in on line. Si tratta del primo incontro da quando Schlein è segretaria. Domani sono previste le riunioni, separate, di deputati e senatori per l’elezione dei capigruppo. La proposta della segretaria è per Francesco Boccia presidente al Senato e Chiara Braga alla Camera. In queste ore, secondo quanto riferiscono parlamentari dem, si sarebbe lavorato per sminare il terreno verso la gestione unitaria con una definizione di massima degli assetti tra uffici di presidenza dei gruppi e segreteria.