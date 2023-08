Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago (Adnkronos) – “L’alleanza che interessa al Pd non è una competizione con le altre forze di opposizione, il Pd non lo farà mai, la gente non si aspetta questo da noi. Ma mi interessa l’alleanza con quel 50pc che non vota, che non pensa più che la politica possa migliorare la sua condizione. Lì vogliamo tornare”. Lo ha detto Elly Schlein a Tg2Post.