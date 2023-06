Pd: Schlein, ‘alleanze? Si fanno su temi e non su simpatia, partiamo da salario minimo’**

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Dobbiamo mettere avanti le questioni su cui siamo d’accordo. Ci sono differenze, ovviamente, sennò saremmo lo stesso partito. Ma questa è la responsabilità che ci chiedono nostri cittadini. Penso al salario minimo. Il Pd è impegnato per cercare di capire quale possa essere il punto di caduta comune” tra le proposte delle varie forze di opposizione, “per fare insieme una battaglia in Parlamento”. Così Elly Schlein a Sky Tg24. Le alleanze “si fanno sui temi concreti, non sulle simpatie personali”.