Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb (Adnkronos) – “Le alleanze non si devono fare nelle stanze chiuse ma sui territori a partire dai temi concreti. Le priorità fondamentali per noi sono disuguaglianze, clima e lavoro. Ci alleiamo con chi non scenderà a compromessi su questi temi”. Lo ha detto Elly Schlein a radio Immagina.